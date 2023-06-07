Лавров проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Педерсеном 8 июня Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном 8 июня. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что в ходе встречи они продолжат обмениваться мнениями по комплексу вопросов сирийского урегулирования. Захарова также добавила, что упор будут делать на задачи по политического процесса при поддержке ООН, который предложили сами сирийцы.

Помимо этого будут обсуждаться вопросы по обеспечению комплексного гуманитарного содействия для всех нуждающихся жителей Сирии.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Бурунди. При этом их содержание неизвестно, поскольку переговоры прошли без вступительных слов для журналистов. После этого у Лаврова была запланирована встреча с президентом Бурунди.