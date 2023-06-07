Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России увеличилось до 96 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами отравления суррогатным сидром в России стали 30 человек, а всего число пострадавших возросло до 96 человек, из которых на данный момент трое находятся в тяжелом состоянии. Такую статистику в среду, 7 июня, представило Министерство здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек», - сказано в заявлении ведомства, где также уточняется, что среди пострадавших есть пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Напомним, сегодня, 7 июня, был зафиксирован первый случай отравления напитком «Мистер сидр» в Курганской области. Как писал сайт KP.RU, депутаты Государственной думы РФ призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива и слабоакогольных напитков из-за массового отравление.