Фигурант дела об отравлении алкоголем в Тюмени приговорен к семи годам колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к семи годам колонии особого режима фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем девяти человек в прошлом году Малика Мамедова, который был судим ранее. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отмечается, что с 3 января прошлого года Мамедовым, а также его подельниками в торговых точках на Ставропольской и Рижской в Тюмени продавали нелицензированные спиртовые жидкости, которые представляли опасность для жизни и здоровья человека.

«Суд признал его виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», - сказано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, районный суд удовлетворил иск потерпевшего, который просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тысячи рублей.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, число пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в России увеличилось до 96, а скончалось 30 человек.