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НовостиПолитика7 июня 2023 12:54

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Турецкий президент заявил о важности всестороннего расследования разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Как отмечается в сообщении, турецкий президент заявил о важности всестороннего расследования разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщив, что может быть создана специальная комиссия с участием экспертов из России и Украины, Организации Объединенных Наций (ООН) и международного сообщества, в том числе Анкары. «Президент Эрдоган сказал, что Турция готова внести свою лепту в этом контексте», - сказано в заявлении.

Сообщалось также, что турецкий лидер предложил идею создания международной комиссии по расследованию подрыва Каховской гидроэлектростанции и президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора с ним.

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