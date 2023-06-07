МИД: Россия приветствует готовность КНР помогать в решении конфликта на Украине Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва приветствует готовность Пекина помогать в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге.

— Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса, конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе, — подчеркнула Захарова.

Ранее Китай опубликовал свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине в котором содержится 12 пунктов, среди которых есть прекращение огня.

Владимир Путин заявил, что предложенный КНР план, может стать основой для мирного урегулирования украинского кризиса, однако президент подчеркнул, что это станет возможным, когда на Западе и в Киеве будут готовы к переговорам.

Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине показывает их системную и четкую позицию в этом вопросе.