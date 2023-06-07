Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине

Россия никогда не блокировала переговоры по Украине, заявила Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никогда не блокировала переговорный процесс с властями Украины. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем выступлении отметила, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она их не блокирует.

"Сегодня возобновление прерванного киевским режимом в прошлом году переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов, возможно, даже западных кураторов в первую очередь, к серьезному осуждению новых геополитических реалий", - сказала Захарова, отметив, что сейчас Россия не наблюдает этой готовности.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры с Украиной бесперспективными, так как Киев является всего лишь инструментом конфликта в комбинированной войне коллективного Запада против РФ. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад создал из Украины "антироссию".