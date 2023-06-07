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НовостиПолитика7 июня 2023 13:09

Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине

Возобновление переговорного процесса зависит от западных кураторов Киева
Дарья ЧИПУРНАЯ
Россия никогда не блокировала переговоры по Украине, заявила Захарова

Россия никогда не блокировала переговоры по Украине, заявила Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никогда не блокировала переговорный процесс с властями Украины. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем выступлении отметила, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она их не блокирует.

"Сегодня возобновление прерванного киевским режимом в прошлом году переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов, возможно, даже западных кураторов в первую очередь, к серьезному осуждению новых геополитических реалий", - сказала Захарова, отметив, что сейчас Россия не наблюдает этой готовности.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры с Украиной бесперспективными, так как Киев является всего лишь инструментом конфликта в комбинированной войне коллективного Запада против РФ. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад создал из Украины "антироссию".