Патрушев заявил о необходимости сменить киевский режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости смены киевского нацистского режима, созданного Вашингтоном и Лондоном, призвав придать Украине статус нейтрального государства.

«Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», - заявил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что продолжение украинского кризиса будет «невыгодно никому, кроме США». По его словам, сегодня Соединенные Штаты хотят поставить все европейские страны «на колени» для получения выгоды для своей экономики через ослабления Европейского союза.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина, как и поддерживающие его страны Запада стараются сделать все для того, чтобы стереть Россию с лица Земли, призвав российскую сторону сконцентрироваться и дать ответ.