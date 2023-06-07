Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС спланированным терактом Киева

Патрушев назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС спланированным терактом Киева Фото: Архив "КП"

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции является спланированным властями Украины терактом, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», – заявил он в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

По словам секретаря Совбеза РФ, за сутки до удара по дамбе Киев дал указание произвести сброс воды на ДнепроГЭС. Как отметил Патрушев, за разрушение плотины Каховской ГЭС должны нести ответственность США и их партнеры по НАТО, поскольку они поддерживают преступления Украины.

Напомним, накануне глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Ленонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

В Херсонской области из разрушения плотины Каховской ГЭС введен режим ЧС. На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы около 1,5 тысячи человек.

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