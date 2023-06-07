Россия безвозмездно передаст Нигерии 34 тысячи тонн удобрений Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, во время брифинга, рассказала о планах РФ поставить 34 тыс. тонн удобрений в Нигерию, в рамках реальной помощи нуждающимся странам. Все удобрения будут переданы на полностью безвозмездной основе.

Захарова подчеркнула, что Россия уже не первый раз проводит такие акции. До этого 20 тыс. тонн удобрений были отправлены в Малави, и 34 тыс. тонн отбыли в Кению. Всё это делается из-за того, что Запад только и делает, что разглагольствует о некой продовольственной безопасности и рисках голода, тогда как зерно, удобрения и прочие важные товары, которые должны были быть переданы в Африку, оседают в Европе.

«Американцы, европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений, откровенно спекулируя на росте цен, физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках», - заявила Захарова.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в МИД России не видят перспектив для нового продления зерновой сделки.