В Херсонской области затопило 36 населенных пунктов из-за атаки на Каховскую ГЭС

Последствия ночной атаки ВСУ на Каховскую ГЭС Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о последствиях для региона после украинской атаки на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), в результате чего была подорвана плотина.

За сутки из-за роста уровня воды в Херсонской области под воду ушли 36 населенных пунктов в трех округах - Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском. Об этом Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

"Однако самые сложные часы мы уже пережили", - отметил Сальдо. Он заверил, что в регионе слаженно работает система оказания помощи населению, а ситуация в зоне подтопления находится под контролем.

"Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", - сказал Сальдо.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц разобрал все версии ночного удара украинских войск по Каховской ГЭС и объяснил, для чего эта катастрофа так нужна властям Украины. Ученый Владимир Тетельмин, в свою очередь, заявил, что от ударов Украины на ГЭС пострадают оба берега Днепра.