Захарова: Москва не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах

ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что Москва не видит необходимости в проведении повторных референдумов для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона о присоединении к РФ.

"Принятое населением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года решение является окончательным, пересмотру не подлежит", - сказала Захарова.

Напомним, в мае экс-кандидат в президенты Франции Мари Ле Пен назвала полностью легитимным референдум 2014 года о присоединении Крыма к составу России. А глава парламента Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, предложил провести референдумы о вхождении в состав России еще в четырех украинских регионах - Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.