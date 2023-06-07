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НовостиПолитика7 июня 2023 14:00

Захарова: Москва не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах

Принятое жителями новых регионов решение быть в составе РФ окончательно
Дарья ЧИПУРНАЯ
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России

ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что Москва не видит необходимости в проведении повторных референдумов для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона о присоединении к РФ.

"Принятое населением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года решение является окончательным, пересмотру не подлежит", - сказала Захарова.

Напомним, в мае экс-кандидат в президенты Франции Мари Ле Пен назвала полностью легитимным референдум 2014 года о присоединении Крыма к составу России. А глава парламента Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, предложил провести референдумы о вхождении в состав России еще в четырех украинских регионах - Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.