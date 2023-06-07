Проект «Твой Ход» и VK Education запустили опрос по изучению мотивированности молодёжи

Исследование поможет выяснить, насколько представители молодого поколения заинтересованы в самореализации и саморазвитии. Фото: АНО «Россия – страна возможностей».

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» и VK Education запускают опрос на тему мотивированности молодёжи. Исследование поможет выяснить, насколько представители нового поколения заинтересованы в самореализации и саморазвитии. Еще одна цель опроса - привлечь внимание к возможностям, которые помогут молодым людям достичь успеха. Опрос проводится на платформе «Твой Ход», в нем могут принять участие старшеклассники, выпускники школ, вузов и колледжей, студенты и начинающие специалисты.

«Для молодёжи достигать своих целей и иметь возможности для этого особенно важно. Сейчас для них самое время пробовать, ошибаться, искать своё место в жизни и главное - заявлять о себе! И наша основная задача — помогать и направлять молодое поколение, чтобы все цели были достигнуты. Проект «Твой Ход» помогает всему студенчеству России найти вдохновение и опору для дальнейшего развития», - рассказала руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

Опрос состоит из двух двух блоков: «Самореализация» и «Личный блог и социальные сети». Респонденты будут отвечать на вопросы о саморазвитии и роли интернет-контента в их жизни. Исследование покажет, действительно ли для молодых людей важна самореализация, можно ли достичь успеха, создавая интересный контент для социальных сетей или развивая свой блог. Опрос также выяснит, какую роль соцсети и молодёжные проекты играют в саморазвитии молодого поколения

«Мы знаем, что молодёжь сегодня проводит в онлайне много времени, а мы создаём для них позитивное пространство и даём возможности для самореализации в самых разных направлениях. Так, у нас есть образовательные проекты VK Education, которые помогают профессионально расти по широкому спектру IT и digital-направлений. В этом году наша амбассадорская программа связана с темой создания и продвижения контента, работой с сообществами, клипами и другими востребованными форматами. Это отличный шанс для ребят, у которых нет за плечами технического бэкграунда, стать ближе к IT-сфере и проявить свой творческий потенциал», - подчеркнула вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Участие в опросе «Самореализация молодёжи» примут более 10 тысяч молодых людей. Результаты исследования будут опубликованы 24 июня на платформе и в сообществах проекта «Твой Ход» и VK Education ВКонтакте.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Проект поддерживают Федеральное агентство по делам молодёжи и Министерство науки и высшего образования РФ. Его главная цель – создать условия для развития и реализации студентов вузов и средне-специальных учебных заведений, а также дать молодым людям возможность самостоятельно включиться в деятельность по эффективному преобразованию и развитию образовательной среды. В проекте участвует более 1 млн 200 тысяч человек.