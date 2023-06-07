Сенатор Пушков заявил, что Иран и Саудовская Аравия нанесли удар по политике США

Сенатор Алексей Пушков заявил о "разрушительном ударе" по США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сближение Ирана и Саудовской Аравии наносит удар по влиянию США на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали", - написал сенатор Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Иран и Саудовская Аравия нормализуют отношения без оглядки на США, что в 20-м веке "вряд ли было возможным".

Напомним, ранее KP.RU писал о том, как США стравливают власти Ирана и Саудовской Аравии. Несмотря на действия американцев, 6 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде возобновило работу посольство Ирана после семилетнего перерыва.