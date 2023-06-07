Ленинградская область первой в России начнет бесплатно предоставлять землю героям СВО

Участники СВО, отличившиеся в зоне боевых действий, получат бесплатные земельные участки в Ленинградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинградская область первой в России выполнила поручение президента РФ Владимира Путина о выделении бесплатных земельных участков героям специальной военной операции. Законодательное собрание региона 7 июня сразу в трех чтениях утвердила соответствующий проект закона, внесенный на рассмотрение депутатов губернатором Александром Дрозденко. Согласно принятому документу, землей будут награждать особо отличившихся участников СВО.

«Ленинградская область в опережающем порядке приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны РФ. Проект закона разработали еще весной, а сегодня мою инициативу поддержали депутаты законодательного собрания. Рекомендация президента РФ Владимира Путина принята к исполнению», – рассказал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Депутаты Законодательного собрания региона утвердили законопроект единогласно. Фото: Telegram-канал губернатора Александра Дрозденко.

Напомним, президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки военным, участвовавшим в боевых действиях на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России. Глава государства предложил таким образом поощрять награжденных военнослужащих Министерства обороны РФ, сотрудников Росгвардии и добровольцев. Земельные участки, находящиеся государственной или муниципальной собственности, должны выделяться в регионе, где ветеран был зарегистрирован в последний день участия в боевых действиях на Украине. В случае гибели военнослужащего землю передадут членам его семьи. Распоряжение президента было опубликовано 6 июня.

Ранее Владимир Путин в декабре 2022 года уже давал такую рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Подмосковья. Получить земельные наделы смогут награжденные за участие в боевых действиях на Украине ветераны, имеющие в этих регионах постоянную регистрацию

Александр Дрозденко впервые рассказал о планах по награждению героев СВО земельными участками в сентябре 2022 года. Губернатор предложил выделять земельные наделы особо отличившимся в СВО жителям Ленинградской области. Глава региона тогда отметил, что для этого потребуется разработка и принятие соответствующего областного закона.