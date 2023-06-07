Захарова: Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины по ЗАЭС Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет предельно жестко отвечать на любые атаки украинской армии по Запорожской АЭС.

“Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критические важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и, конечно, Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семьи”, — заявила Захарова на брифинге.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что единственный источник ядерной угрозы из-за подрыва Запорожской АЭС – режим Зеленского и его боевики.

По мнению Рогова, командование украинской армии сохраняет план по захвату Запорожской АЭС, а другие заявления Киева являются отвлекающим маневром. Также он отмечал, что план предстоящего контрнаступления ВСУ разработан военными союзниками Киева, а украинская армия всего лишь выступает в роли исполнителей преступных приказов.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.