Аналитик Гостев объяснил снижение интереса россиян к криптокошелькам страхом потерять пароли Фото: Анастасия Осипова

Россияне стали меньше интересоваться криптокошельками. Интерес, фиксировавшийся в 2022 году, теперь снижается. Весной 2023 года запросы по данной теме упали на 35%.

Причем ослабевает интерес не только среди взрослого населения, но и среди самой активно аудитории в возрасте от 21 до 35 лет. А вот поколение 50+ только начинает присматриваться к данному инструменту и пользоваться цифровыми активами.

Коммерческий директор компании GIS Mining Иван Гостев объясняет снижение интереса целым рядом проблем, которые возникают при использовании криптокошельков.

Людей пугает безопасность, часто такие способы хранения сбережений становятся целью хакеров и киберпреступников. К тому же, можно забыть пароль и потерять накопления.

- Если приватный ключ потерян или забыт, то вы не сможете получить доступ к своим криптовалютам, - говорит эксперт Ридусу.

К тому же, вывести средства из криптовалюты не так быстро, есть задержки в транзакциях, а за их осуществление взимается высокая комиссия.