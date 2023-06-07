Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Бербок за неудачный визит в Бразилию

Читатели Exxpress высмеяли визит главы МИД Германии Бербок в Бразилию Фото: REUTERS

Читатели издания Exxpress высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок за ее встречу с президентом и министром иностранных дел Бразилии, в ходе которой ей, как и неоднократно ранее, говорили о незаинтересованности решением украинского кризиса и даже интересовались, где Украина находится.

“Видимо, никто уже не воспринимает всерьез политиков марионеточного правительства Германии”, — считает пользователь с ником Robespierre.

“Даже Лула не хочет слушать ее бред”, — отметил юзер с ником Hans.

“Бербок больше не воспринимают всерьез почти ни в одной стране мира”, — написал heinzben.

“Бербок далека от дипломатии”, — сошлись во мнении комментаторы.

Сайт KP.RU рассказывал, как в ходе встречи министров иностранных дел стран “Большой двадцатки” в столице Индии, Нью-Дели, индийское правительство использовало все возможности, включая тонкие, не прописанные протоколом намеки на то, чтобы указать каждому из гостей на степень отношения как к нему лично, так и к его стране.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждал теплый прием прямо у трапа самолета. А вот главу МИД ФРГ Анналену Бербок ждало полное одиночество, и спустившейся с трапа главе немецкого внешнеполитического ведомства пришлось самостоятельно искать встречающих ее.