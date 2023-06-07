Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Бербок за неудачный визит в Бразилию

Читатели Exxpress высмеяли визит главы МИД Германии Бербок в Бразилию
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Читатели издания Exxpress высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок за ее встречу с президентом и министром иностранных дел Бразилии, в ходе которой ей, как и неоднократно ранее, говорили о незаинтересованности решением украинского кризиса и даже интересовались, где Украина находится.
“Видимо, никто уже не воспринимает всерьез политиков марионеточного правительства Германии”, — считает пользователь с ником Robespierre.
“Даже Лула не хочет слушать ее бред”, — отметил юзер с ником Hans.
“Бербок больше не воспринимают всерьез почти ни в одной стране мира”, — написал heinzben.
“Бербок далека от дипломатии”, — сошлись во мнении комментаторы.
Сайт KP.RU рассказывал, как в ходе встречи министров иностранных дел стран “Большой двадцатки” в столице Индии, Нью-Дели, индийское правительство использовало все возможности, включая тонкие, не прописанные протоколом намеки на то, чтобы указать каждому из гостей на степень отношения как к нему лично, так и к его стране.
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждал теплый прием прямо у трапа самолета. А вот главу МИД ФРГ Анналену Бербок ждало полное одиночество, и спустившейся с трапа главе немецкого внешнеполитического ведомства пришлось самостоятельно искать встречающих ее.