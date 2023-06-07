Стилист Тара Уэст призвала отказаться от неоновых и серебристых цветов на свадьбах Фото: Станислав ШАХОВ

Стилист Тара Уэст рассказала о том, какую одежду не стоит надевать гостям на свадьбы, а также порекомендовала отказаться в принципе от серебристых и неоновых цветов. Об этом специалист заявила в статье для издания BestLife.

«Белый цвет запрещён для гостей на свадьбе. Вы не должны носить любой цвет из семейства белых, такой как грязно-белый, кремовый, цвет яичной скорлупы, бежевый или шампань. Вы не должны ассоциироваться с невестой, поэтому любых белых, или почти белых цветов нужно избегать», - рассказывает стилист.

Также моветоном Уэст назвала наряды в неоновых, серебристых и красных цветах. Лучшим способом выбрать цвет своего наряда специалист назвала обычный разговор с невестой. Переговорите с главной героиней мероприятия, и ориентируйтесь на её рекомендации. Это позволит всем хорошо провести время, не испытывая неловкости.

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