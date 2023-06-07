Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в Белоруссии 25-летнюю россиянку Софью Сапегу. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную в Белоруссии 25-летнюю россиянку Софью Сапегу.

В среду, 7 июня, Сапегу передали делегации Приморского края во главе с Олегом Кожемяко. Указ о помиловании Сапеги был подписан 6 июня.

“Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение”, - обратился Кожемяко с Сапеге на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Сапега, в свою очередь, выразила слова благодарности Лукашенко. “За ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, отцу”. Россиянка поблагодарила Лукашенко за предоставленный ей второй шанс, отметив, что ей “очень повезло”.

Напомним, в мае 2022 года Софье Сапеге дали шесть лет колонии в белорусской тюрьме за разжигание войны и незаконный сбор данных о частной жизни. Спустя месяц после вынесения приговора Сапега обратилась к Лукашенко с просьбой о помиловании.