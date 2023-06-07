Что произошло за день 7 июня: главные события

Путин назвал терактом атаку Киева на Каховскую ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской ГЭС “варварской акцией” Киева, совершенной с подачи Запада.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в трех округах под воду ушли 36 населенных пунктов.

В Минобороны РФ сообщили, что группа украинских диверсантов взорвала аммиакопровод “Тольятти-Одесса” в Харьковской области.

Министерство здравоохранения РФ заявило, что жертвами отравления суррогатным сидром в России стали 30 человек, а всего число пострадавших возросло до 96 человек, из которых на данный момент трое находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, общаясь с журналистами агентства Reuters, заявил о том, что так называемое “контрнаступление” ВСУ ещё не началось.

Компания “Яндекс” решила в тестовом режиме запустить роботакси - автомобили, которые управляются искусственным интеллектом, который начнет свою работу в московском районе Ясенево.