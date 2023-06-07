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НовостиВ мире7 июня 2023 15:22

Что произошло за день 7 июня: главные события

Путин назвал варварской акцией атаку Киева на Каховскую ГЭС
Сергей ЧИКОВ
Путин назвал терактом атаку Киева на Каховскую ГЭС

Путин назвал терактом атаку Киева на Каховскую ГЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской ГЭС “варварской акцией” Киева, совершенной с подачи Запада.

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