Житель Ступина спас 11-летнюю девочку из горящего и запертого автомобиля, фото: Балуев Антон

Житель подмосковного города Ступино проявил недюжинную смелость, героически вытащив попавшую в смертельную опасность девочку. 11-летняя школьница оказалась заперта на заднем сиденье загоревшегося автомобиля, о чём сообщили в телеграм-канале «Ступино».

«Вчера на улице Чайковского произошло возгорание автомобиля, в котором находилась 11-летняя девочка. По какой-то причине автомобиль был закрыт. Счет времени шёл на секунды», - говорится в сообщении местного паблика.

Проходивший мимо местный житель, Алексей Юдаев, быстро нашёл способ спасти ребёнка. Он осмотрелся, увидел поблизости кирпич, и разбил им стекло багажника, после чего вытащил девочку, пока она не успела пострадать от огня. На видео, опубликованном в телеграм-канале, Юдаев вытаскивает ребёнка, ставит на землю ,и вместе они убегают от полыхающего автомобиля.

Ранее KP.RU сообщил о том, что сотрудницы кафе в Александрове спасли тонущего в реке ребёнка.