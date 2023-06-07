Совфед одобрил закон об основаниях для признания загранпаспортов недействительными Фото: Татьяна Коркина

Совет Федерации в ходе пленарного заседания 7 июня принял закон, устанавливающий основания для признания загранпаспортов россиян, а также дипломатических и служебных паспортов недействительными.

В Совфеде отметили, что данные поправки призваны “устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц”.

Напомним, закон, закрепляющий основания для признания недействительными российских загранпаспортов был принят Госдумой РФ 23 мая. Перечень оснований предлагается внести в закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”.

Согласно новому закону, загранпаспорт может быть признан недействительным в силу утраты, изменения данных владельца, его смерти и при истечении срока действия документа. Также паспорт может быть признан недействительным если его владелец без уважительной причины не передал его на хранение в случае ограничения права гражданина на выезд из страны.