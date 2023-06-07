Мишустин: реконструкцию КПП «Верхний Ларс» закончат к 15 июня 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился 7 июня 2023 года с главой правительства Армении Николом Пашиняном, и в ходе беседы рассказал о скором завершении реконструкции пограничного пункта «Верхний Ларс», который должны закончить к 15 июня.

«Уважаемый Никол Воваевич, я вчера перед встречей в том числе с вами встречался с министром транспорта Виталием Геннадиевичем Савельевым <…> он дал соответствующие обещания - к 15 июня закончить все работы, как я понимаю, это еще четыре полосы», - заявил Мишустин.

После этого Мишустин дал слово врио главы ФТС России Руслану Давыдову, сообщившему о планах избавиться от пробок на КПП к 22 июня 2023 года. Всего на «Верхнем Ларсе» будет 39 автомобильных полос, из которых 15 - только для грузовиков. Обновление КПП позволит добиться пропускной способности в 1,5 тыс. грузовых автомобилей в день.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на указанном КПП с 5 мая введены ограничения для передвижения легковых автомобилей.