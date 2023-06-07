Россиянам рассказали о способах накопить деньги в 2023 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экономить можно разными способами, однако не стоит сводить все к аскетизму. В 2023 году секрет грамотных накоплений — разумное потребление и грамотная расстановка финансовых приоритетов. Об этом рассказала финансист Фатима Янбаева в интервью для портала «Лента.ру».

Она призвала не экономить на лечении и образовании, а вот отказ от вредных привычек поможет значительно увеличить накопления.

Также для финансовой грамотности стоит вести таблицу всех расходов, поскольку это позволит увидеть, куда уходят деньги. Этим советом поделилась финансист Ольга Сабитова, чьи слова привели на портале «360».

При этом почти половина россиян стремятся откладывать деньги на будущее своих детей. Такую цель преследуют 45% человек, участвовавших в тематическом опросе, результаты которого опубликовали «Известия». Кроме поддержки детей, часто россияне откладывают деньги на оплату учебы, покупку недвижимости или автомобиля и на формирование стартового капитала.