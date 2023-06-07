Депутат Чепа назвал политическим заявление президента Сербии о сотрудничестве с США Фото: Александр КОЦ

В госдуме отреагировали на заявление президента Сербии о готовности сотрудничать с США. Александр Вучич заявил, что его страна готова на эффективное взаимодействие, но при условии сохранения нейтралитета.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что подобное предложение было сформировано с одной целью – сохранить баланс. Пророссийская позиция невыгодна для внутренней обстановки в балканской стране. Она может вызывать дестабилизацию.

- Последнее время многие граждане Сербии не воспринимают некоторые заявления Вучича как по Косово, так и по некоторым другим вопросам. Поэтому я считаю, что способы защиты надо выбирать более тщательно , — заявил Чепа Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что подобное заявление сербского президента вовсе не является приглашением для США для ввода войск на их территорию.

- Я не думаю, что до этого дойдет. Во многом это носит более политический характер заявления, - отметил он.

В свою очередь, в российском МИДе отметили, что Москва всегда готова предоставить поддержку Белграду, но никогда не вмешивается во внутренние дела республики, сообщает RT.

Армии Сербии и США усилят сотрудничество по подготовке младшего командного состава и в киберзащите, передает газета "Известия".