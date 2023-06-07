Выпускникам рассказали, что делать в случае неудачных результатов на ЕГЭ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О важности ЕГЭ для поступления в ВУЗ знают все, однако важно понимать, что это просто тест, который не определяет успех выпускника в будущем. При неудачных результатах просто стоит идти учиться в колледж. Об этом рассказала психолог Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо этого «Известия» рассказали, куда в 2023 году можно поступить даже без ЕГЭ. При наличии аттестата о школьном образовании в России всегда можно получить специальное профессиональное образование в техникумах, училищах и колледжах.

Уже после получения диплома учреждения СПО, можно будет снова задуматься о поступлении в ВУЗ.

При этом в западных странах процветает практика среди выпускников школ — брать «годичный перерыв». Профессор Сергей Ильченко призвал выпускников в России не следовать этому тренду, поскольку это может серьезно навредить. Его слова привели на портале Life.ru.

Он подчеркнул, что откладывать поступление после школьного выпускного можно только в том случае, если есть возможно поработать в профессии, в которой хочется развиваться в будущем.