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НовостиОбщество7 июня 2023 16:50

Выпускникам рассказали, что делать в случае неудачных результатов на ЕГЭ

Психолог Екушевская: в случае неудачи на ЕГЭ выпускникам стоит идти в колледж
Роман ПОЛОСИКОВ
Выпускникам рассказали, что делать в случае неудачных результатов на ЕГЭ

Выпускникам рассказали, что делать в случае неудачных результатов на ЕГЭ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О важности ЕГЭ для поступления в ВУЗ знают все, однако важно понимать, что это просто тест, который не определяет успех выпускника в будущем. При неудачных результатах просто стоит идти учиться в колледж. Об этом рассказала психолог Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо этого «Известия» рассказали, куда в 2023 году можно поступить даже без ЕГЭ. При наличии аттестата о школьном образовании в России всегда можно получить специальное профессиональное образование в техникумах, училищах и колледжах.

Уже после получения диплома учреждения СПО, можно будет снова задуматься о поступлении в ВУЗ.

При этом в западных странах процветает практика среди выпускников школ — брать «годичный перерыв». Профессор Сергей Ильченко призвал выпускников в России не следовать этому тренду, поскольку это может серьезно навредить. Его слова привели на портале Life.ru.

Он подчеркнул, что откладывать поступление после школьного выпускного можно только в том случае, если есть возможно поработать в профессии, в которой хочется развиваться в будущем.