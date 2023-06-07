Голикова сообщила, что 35-45 млн россиян страдают от ожирения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Министерство здравоохранения за то, что у него нет чёткой дорожной карты по борьбе с ожирением в стране, что стало серьёзной проблемой в последние годы. По данным Голиковой, от 35 до 45 млн граждан РФ страдают от ожирения, сообщило агентство РИА Новости.

«Еще 21 сентября 2021 года Совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали», - обратилась Голикова к представителям Минздрава на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно последним данным Минздрава, приведённым Голиковой, в 2022 году число обращений россиян по вопросам здорового образа жизни возросло на 25 %, составив более 3 млн запросов. По разным оценкам от 35 до 45 млн граждан страдают от ожирения разной степени тяжести, и только 3,4 млн человек получили рекомендации по оздоравливанию образа жизни.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в 2022 году ВОЗ сообщила об ожирении у по меньшей мере половины граждан Российской Федерации.