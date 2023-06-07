Росстат: число малоимущих россиян сократилось до 19,6 млн человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе Росстата сообщили, что число россиян с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года сократилась более чем на один миллион человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек”, — сообщили в Росстате.

В ведомстве подчеркнули, что подобный рост благосостояния вызван не только общим ростом доходов населения, но также и реализацией адресных соцпрограмм для малоимущих. Росстат отметил, что рост реальных доходов в России по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 0,1%, а реальная начисленная заработная плата в первом квартале 2023 года увеличилась на 1,9%.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России вырастет на 1-2 процента в 2023 году, несмотря на прогнозы замедления мировой экономики. Также в марте 2023 года он отмечал, что уровень заработных плат в России вырос, из-за чего выросли и продажи на внутреннем рынке, а безработица оказалась на минимальном уровне.

Также глава государства поручил правительству разработать меры по росту реальных зарплат населения и снижению уровня бедности и неравенства населения по доходам в 2023 году. Кроме того, российский лидер призвал добиться в этом году увеличения ожидаемой продолжительности жизни и роста рождаемости.