Риелтор Никитина: цены на жилье упадут после решения Центробанка по ипотеке Фото: Shutterstock

Из-за ужесточения требований к ипотеке от Центробанка, снизится спрос на жилье, что поведет за собой и падение цен на него. Такое заявление сделала риелтор Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

Она спрогнозировала, что цены на жилье могут снизиться от трех до пяти процентов.

Само же решение Центробанка России по борьбе с околонулевыми ипотеками описали на портале Пятого канала. Там рассказали, что причиной введения таких мер стал вероятный рост невозвратных кредитов. На этом фоне ЦБ ввел надбавки к коэффициенту риска для кредитов с первоначальным взносом до 20 процентов.

Уже сейчас, на фоне снижения спроса на недвижимость, цены на вторичное жилье в некоторых городах России уже снизились. За последний год вторичное жилье подешевело в Москве, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде.

При этом наиболее явная динамика снижения цен наблюдается в категории объектов с четырьмя комнатами и более. Такие результаты исследования опубликовали на портале Life.ru.