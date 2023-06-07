Пограничники посадили разведдрон ВСУ «Лелека-100» в Курской области, фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Пограничники из Курской области засекли украинский разведывательный дрон, летевший над Суджанским районом региона, и успешно приземлили его при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор области Роман Старовойт.

«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100»», - написал глава региона.

Старовойт поблагодарил пограничников за бдительность и службу, а также выложил снимки украинского беспилотника, который был в целости посажен на землю. На одном из крыльев аппарата видна красная техническая надпись на украинском языке, запрещающая включение дрона без антенны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 6 июня глава Крыма Сергей Аксёнов также сообщил о посаженном силами РЭБ украинском беспилотнике.