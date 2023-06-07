Депутат Белик: решение Швейцарии о реэкспорте оружия на Украину — пятно на реноме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на многолетнюю «нейтральную» политику Швейцарии, их решение о возможности реэкспорта оружия на Украину — пятно на реноме. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с «ФАН».

— Более 200 лет назад на Венском конгрессе Швейцария обязалась не участвовать прямо или косвенно в любых конфликтах, не поставлять вооружения, не вступать в военные блоки и альянсы. И теперь этот нейтральный статус идет вразрез с решением о реэкпорте оружия Киеву, — напомнил Белик.

Напомним, что сенат Швейцарии одобрил поправку, которая позволит другим странам поставлять на Украину военную технику, которая была куплена в стране. За эту инициативу проголосовало 22 человека из 43. Об этом рассказали на портале RT.

Конечно в поправке есть слова о том, что реэкспорт возможен при определенных условиях, чтобы не попадать в ситуацию, когда его могут использовать не для обороны. Так например случилось с оружием Бельгии, которое использовали украинские диверсанты при террористических вылазках в Белгородской области.

После этого посла Бельгии вызвали в МИД России, где ему выразили решительный протест. Об этом рассказали на сайте ОТР.