Умер Владимир Меерзон, один из создателей «Спокойной ночи, малыши», фото: Николай Малышев/ТАСС

7 июня 2023 года в Москве скончался сценарист, один из создателей знаменитой детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Владимир Меерзон. Он умер естественной смертью, за три дня до своего 98-го дня рождения. Об этом сообщило агентство REGNUM.

«В 10 часов утра в квартире по улице Зорге скончался 97-летний Владимир Меерзон. Мужчина умер естественной смертью», - сообщил источник агентства.

Известно, что здоровье сценариста заметно ухудшилось за несколько дней до смерти.

Владимир Меерзон долгие годы работал на Центральном телевидении СССР, и все коллеги приписывали авторство телепередачи «Спокойной ночи, малыши» именно ему, хотя в процессе также участвовала супруга Владимира Яковлевича - Нина Зубарева. Меерзон занимался написанием сценариев к выпускам, а его жена их режиссировала.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 5 июня 2023 года умер Владимир Голованов, сценарист мультфильма «Незнайка на Луне».