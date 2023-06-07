Anadolu: туристка из России умерла из-за падения дерева в Турции Фото: Shutterstock

Агентство Anadolu сообщило, что в курортной провинции Мугла на юго-западе Турции из-за падения дерева умерла 63-летняя туристка из России.

Инцидент случился в районе водопадов Каядиби – популярного среди иностранных туристов места. Из-за проливных дождей корни дерева оказались слишком сильно оголены, и оно упало на идущих мимо туристов.

Также в результате падения этого дерева серьезные травмы получила 19-летняя туристка из Великобритании и 21-летний гражданин Турции. В данный момент они находятся в больнице.

Напомним, недавно генконсульство России в Пхукете сообщило о столкновении туристического скоростного катера с российскими туристами на борту с сигнальной вышкой у побережья Пхукета. На борту находились 37 пассажиров, из которых 21 - россияне.

В начале мая в Индии произошла другая трагедия с туристами. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в результате затопления туристического катера в штате Керала погибло не менее 18 человек, большая часть из которых – дети, приехавшие на прогулки на время каникул.