Власти России установили правила содержания животных в зоомагазинах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России регламентировало требования к содержанию животных в зоомагазинах, а также в других местах, где предполагается торговля животными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как следует из документа, в зоомагазинах могут содержаться только полностью здоровые животные, и на каждое из них должны иметься сопроводительные бумаги от ветеринара. Клетки и сами магазины должны поддерживаться в чистоте, режим освещения должен быть максимально приближен к тому, который естественен для конкретных животных.

Разные виды животных, при этом, положено содержать раздельно друг от друга, в соответствии с особенностями каждого конкретного вида. То же касается их рациона, графика кормления и тому подобного. Отдельно отмечается температурный режим: кошек, собак, грызунов и кроликов необходимо содержать при температуре 22-26 градусов, птиц и обезьян - 22-25 градусов, а рептилий - 25-35 градусов по Цельсию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2022 году Владимир Путин подписал указ об ужесточении правил продажи животных в России.