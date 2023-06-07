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НовостиПолитика7 июня 2023 19:57

Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии кооперацию в рамках ОПЕК+

Также стороны обговорили наращивание экономических связей
Сергей КУДРИН
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии кооперацию в рамках ОПЕК+

Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии кооперацию в рамках ОПЕК+

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив взаимодействие стран в рамках ОПЕК+. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества», - говорится в сообщении.

Стороны обговорили наращивание экономических связей, особенно в сферах логистики, инвестиций и энергетики. Было высоко оценено взаимодействие Росси и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+. Отдельно обсуждался мировой рынок энергоносителей.