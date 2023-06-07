Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии кооперацию в рамках ОПЕК+ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив взаимодействие стран в рамках ОПЕК+. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества», - говорится в сообщении.

Стороны обговорили наращивание экономических связей, особенно в сферах логистики, инвестиций и энергетики. Было высоко оценено взаимодействие Росси и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+. Отдельно обсуждался мировой рынок энергоносителей.