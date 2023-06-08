МВД предложило запретить россиянам управлять автомобилем за неявку в военкомат

Россиян могут ограничить в правах на управление автомобилем в случае неявки в военкомат по повестке, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россиян за неявку в военкомат по повестке могут ограничить в правах на управление транспортными средствами. Такое предложение внесло МВД Российской Федерации. Ведомство подготовило проект приказа, в котором оговаривается порядок этой процедуры. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, он доступен здесь.

Предполагается, что информация об ограничении на право управления автомобилем или другим транспортным средством будет поступать в инфосистему ГАИ в течение суток после принятия соответствующего решения, сказано в проекте приказа.

Тем временем российское Минобороны направило в правительство проект постановления, где предлагается разрешить ставить россиян на воинский учет (и сниматься с него) без личной явки в военкомат.

Ранее глава Минцифры заявил, что цифровизация воинского учета нужна для оптимизации призыва на срочную службу. Зачем нужен реестр военнообязанных и кому будут приходить электронные повестки: главное о цифровизации воинского учета узнайте здесь на KP.RU.