Скорость течения Днепра выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС течение Днепра ускорилось в десять раз. Фото: REUTERS

Скорость течения Днепра выросла в десять раз после того, как была разрушена дамба Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По словам чиновника, это значительно усложняет работу сотрудников МЧС, которые эвакуируют остающихся в зоне затопления людей.

«Приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС. Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз», - написал Алексеенко в Telegram.

Чиновник добавил, что вода уходит из Новой Каховки, пик наводнения смещается к городу Голая Пристань, откуда в среду 7 июня эвакуировали более тысячи человек.

«Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике - только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие. Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами нацистов с правого берега. Во многих местах нарушена связь», - рассказал он.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тыс. жителей подтопленных населённых пунктов в места временного размещения.

Тем временем военкор Александр Коц разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС. Зачем катастрофа на Каховской ГЭС нужна Украине, читайте здесь на KP.RU.