Женщина погибла при пожаре на проспекте Вернадского в Москве

На пожаре в Москве погибла женщина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина погибла на пожаре на юго-западе Москвы в среду 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Сообщается, что возгорание произошло в квартире многоэтажного дома по проспекту Вернадского. После того, как спасатели ликвидировали пожар, в квартире нашли тело женщины.

«Еще одна женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь», - сказано в Telegram-канале ведомства.

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка, уточнили в СК. Будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская для установления картины происшествия.

Днем ранее десятилетний ребенок погиб во время пожара в Москве, об этом писал сайт KP.RU. Также сообщается, что пострадали несколько человек, в том числе дети. Пожар случился на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 июня, в Новоалтайске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла бабушка с двумя внуками.

Также сообщалось, что спасатели МЧС спасли семь человек из многоквартирного дома во время пожара в Хабаровске. Людей выносили на руках без сознания. Подробности здесь на KP.RU.