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НовостиПолитика8 июня 2023 0:42

Российский посол Антонов заявил о компании дезинформации вокруг Каховской ГЭС в американских СМИ

Дипломат подчеркнул, что США предпринимают очередную попытку обелить киевский режим
Мария ПАВЛОВА
Посол Анатолий Антонов заявил о развертывании в США массовой кампании дезинформации вокруг Каховской ГЭС.

Посол Анатолий Антонов заявил о развертывании в США массовой кампании дезинформации вокруг Каховской ГЭС.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенные Штаты предпринимают очередную попытку обелить киевский режим путем целенаправленной кампании по дезинформации вокруг ситуации на Каховской ГЭС. Такое мнение высказал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект», - цитирует Антонова РИА Новости.

Напомним, атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Тем временем Вашингтон продолжит оказание помощи Киеву после инцидента с Каховской АЭС. Об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед встречей с представителями кабинета министров.