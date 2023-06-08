В украинском городе Сумы прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в украинском городе Сумы в ночь на 8 мюня. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в украинском городе Сумы после того, как на территории региона была объявлена воздушная тревога в ночь на 8 июня. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным интерактивного ресурса по оповещению населения, в ночь на 8 июня воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины. Речь идет, кроме Сумской, еще о Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях. За три минуты сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины.

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области в среду 7 июня.

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