В Пентагоне заявили, что у США нет обломков внеземных космических кораблей

В Пентагоне опровергли наличие у США инопланетных космических кораблей. Фото: REUTERS

Пентагон опроверг сообщение о наличии в распоряжении США инопланетных космических кораблей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы американского оборонного ведомства.

«К настоящему времени управление специальных расследований ВВС не обнаружило проверяемой информации в подтверждение заявлений о том, чтобы существовала сейчас или в прошлом какая-либо программа, касающаяся обладания или восстановления внеземных объектов», - сказал собеседник агентству.

Напомним, бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки США Дэйвид Граш рассказал, что у страны якобы есть космические корабли внеземного происхождения, которые ей удалось получить в ходе секретной военной программы.

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Сайт KP.RU ранее писал о том, что американские власти обнародовали «Доклад о неопознанных воздушных явлениях в 2022 году», который подготовили военные Управления национальной разведки. Из данных, собранных по официальным каналам, следует, что в США были замечены 510 НЛО, из них 171 - остались неопознанными.