Софья Сапега заявила, что не была влюблена в предавшего ее Романа Протасевича

Осужденная и помилованная в Белоруссии россиянка Сапега рассказала о своих отношениях с блогером Протасевичем. Фото: социальные сети.

Осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы и получившая помилование от президента Александра Лукашенко россиянка Софья Сапега заявила, что не была влюблена в белорусского блогера Романа Протасевича. Об этом Софья рассказала в эксклюзивном интервью KP.RU.

«Я бы не назвала это любовью», - сказала Софья, отвечая на вопрос обозревателя KP.RU Александра Гамова о своих отношениях с Протасевичем.

Сапега предпочла не говорить о Романе Протасевиче, отметив, что лишь хочет пожелать ему «прожить эту жизнь достойно».

Напомним, девушку задержали в Белоруссии после того, как посадили самолет, в котором она летела с женихом - экс-редактором оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. После задержания Роман начал активно давать показать против тех, кого он раньше называл коллегами, а через некоторое время женился на другой девушке. Семья Софьи Сапеги назвала поведение молодого человека отвратительным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании осужденной на 6 лет в Беларуси россиянки 6 июня «по обращению» российской делегации. А уже 7 июня Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморья.

Полностью первое интервью Софьи Сапеги после помилования читайте здесь на KP.RU.