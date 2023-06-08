NYT: Польша стала выглядеть демократической страной в глазах Запада на фоне украинского конфликта

Обозреватели NYT объяснили, как украинский конфликт помогает Польше выглядеть демократической страной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша выглядит демократической страной в глазах Запада в контексте украинского конфликта, однако на самом деле польские власти допускают серьезные отступления от демократических принципов. Такое мнение высказали обозреватели издания New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура.

«Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии», - пишут авторы, указав, что польские власти ограничивают независимость судебной системы, ввели закон об абортах и применяют недемократические методы политической борьбы.

Напомним, президент Анджей Дуда намерен добиться присоединения Украины и Молдавии к ЕС во время председательства Польши в Евросоюзе, которое начнется в 2025 году.

Ранее президент Дуда заявил, что Польша преследует собственные интересы в конфликте на Украине.

Тем временем экс-генсек НАТО Расмуссен назвал Польшу в числе стран-членов альянса, которые могут отправить войска на Украину при определенных обстоятельствах.