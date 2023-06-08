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НовостиПолитика8 июня 2023 3:49

NYT: Польша стала выглядеть демократической страной в глазах Запада на фоне украинского конфликта

Журналисты Куиш и Вигура указали на отступления польских властей от демократических принципов
Мария ПАВЛОВА
Обозреватели NYT объяснили, как украинский конфликт помогает Польше выглядеть демократической страной.

Обозреватели NYT объяснили, как украинский конфликт помогает Польше выглядеть демократической страной.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша выглядит демократической страной в глазах Запада в контексте украинского конфликта, однако на самом деле польские власти допускают серьезные отступления от демократических принципов. Такое мнение высказали обозреватели издания New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура.

«Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии», - пишут авторы, указав, что польские власти ограничивают независимость судебной системы, ввели закон об абортах и применяют недемократические методы политической борьбы.

Напомним, президент Анджей Дуда намерен добиться присоединения Украины и Молдавии к ЕС во время председательства Польши в Евросоюзе, которое начнется в 2025 году.

Ранее президент Дуда заявил, что Польша преследует собственные интересы в конфликте на Украине.

Тем временем экс-генсек НАТО Расмуссен назвал Польшу в числе стран-членов альянса, которые могут отправить войска на Украину при определенных обстоятельствах.