Что произошло в ночь на 8 июня

Зеленский "шокирован" реакцией Красного Креста и ООН на разрушение Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Красный крест и ООН в бездействии в вопросах Каховской ГЭС. Причиной стало нежелание организаций комментировать подрыв гидроэлектростанции.

Также Зеленский признал, что Киев не может доказать причастность Москвы к инциденту на Каховской ГЭС и призвал привлечь международных экспертов к расследованию катастрофы.

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