Посол Антонов заявил, что США продолжат поддерживать украинский терроризм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что украинский терроризм будет получать дальнейшую поддержку от Вашингтона. Таким образом дипломат прокомментировал реакцию американских властей на атаку на Каховскую гидроэлектростанции (ГЭС).

«Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку», - заявил российский посол.

Антонов назвал действия Вашингтона образцом «непродуманной», а также «ущербной» политики, которая уже повлекла «серьезные потрясения» во всем мире.

Напомним, накануне The Washington Post, ссылаясь на данные из слитых в Сеть документов, написала о том, что США знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» за три месяца. По данным издания, все подробности плана собрала одна из разведслужб Европы.