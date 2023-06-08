Кеннеди-младший обвинил власти США в превращении Украины в скотобойню Фото: REUTERS

Политика США привела к смерти нескольких сотен тысяч украинских граждан, сделав из Украины скотобойню. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший, отметив, что правительство скрывает это от граждан.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тыс. молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», - заявил политик

Кеннеди - младший назвал Вашингтон ответственными за втягивание Киев в конфликт против Москвы, отметив также, что все боевые действия между Украиной и Россией в Белом доме представляют «в виде комикса», который многие американцы «уже проглотили».

Напомним, ранее Кеннеди-младший заявил, что при победе на президентских выборах готов к диалогу с Россией о вооружениях, а также над мирными инициативами.