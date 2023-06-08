В Иркутске троих мужчин задержали за поджог подстанции троллейбусного депо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Иркутске задержали троих мужчин, которые подозреваются в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо. Сделали они это за деньги - после того, как нашли в мессенджере объявление о работе.

Как рассказали IRK.KP.RU в ГУ МВД по Иркутской области, недавно хулиганы подожгли подстанцию, которая снабжала электричеством троллейбусное депо на улице Лермонтова в столице Приангарья. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей, которые сознались в поджоге.

Один из подозреваемых рассказал, что в группе популярного мессенджера он увидел объявление о работе. Затем на связь с мужчиной вышел неизвестный и предложил за деньги осуществить поджог подстанции. По информации полиции, друзья действовали по инструкции, планировалось, что затем они совершат еще несколько похожих диверсий.

Следователи завели уголовное дело по статье о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Двое задержанных арестованы, третьему назначена мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напомним, ранее ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на железной дороге в Челябинской области. Сообщалось, что мужчина действовал в интересах украинских спецслужб. В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела за покушение на теракт и за диверсию.

Сайт KP.RU ранее также писал о задержании в Москве 46-летнего гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершил два диверсионных акта на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Так, в ночное время он устроил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки.