Всемирный банк оценит ущерб от прорыва Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Всемирный банк (ВБ) проведет оценку ущерба, который был причинен частичным разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявила управляющий директор ВБ по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом», - написала директор ВБ в своем Twitter-аккаунте, уточнив, что Всемирный банк намерен оказать поддержку Киеву проведением «экспресс-оценки» последствий разрушения.

Бьерде уточнила, что оценку собираются проводить на основании результатов недавних исследований Всемирного банка по ситуации на Украине.

Напомним, о частичном разрушении Каховской ГЭС после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов украинских войск сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что данная ситуация привела к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области оказались от 22 до 40 тысячи человек.