Пушилин заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военного Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг распространяемые Киевом слухи о том, что в Артемовске якобы есть украинские военные. Он подчеркнул, что город полностью контролируется Россией.

«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение», - напомнил Пушилин в интервью РИА Новости.

Врио главы ДНР отметил, что в Артемовске нет ни одного украинского преступника или солдата, город полностью контролируется Россией.

Пушилин напомнил, что лично посещал Артемовск, в городе также был вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Но тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем», — заявил врио главы ДНР.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются хоть как-то улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, но все попытки пресекаются российскими военными.

В мае Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска. Операция была завершена в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг».

Напомним, в среду, 7 июня, стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении, когда пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Таким образом цели наступления украинских войск достигнуты не были.