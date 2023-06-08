Axios: Fox News обвинил своего экс-ведущего Такера Карлсона в нарушении контракта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал Fox News обвинил своего бывшего ведущего Такера Карлсона в нарушении контракта. Сделано это было после того, как популярный американский журналист запустил авторское шоу в Twitter.

«Fox News в среду уведомила адвокатов Такера Карлсона о том, что бывший ведущий прайм-тайма нарушил свой контракт с телеканалом, запустив во вторник собственное шоу в Twitter», - сообщил портал Axios.

В свою очередь, защита Карлсона заявила, что таким образом телеканал нарушает права журналиста на свободу слова.

«Теперь они хотят лишить Такера Карлсона права свободно высказываться, потому что он воспользовался социальными сетями, чтобы поделиться своими мыслями о текущих событиях», - сказал адвокат Брайан Фридман.

Напомним, ранее Карлсон запустил свое авторское шоу в Twitter, в котором прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС. По его мнению, любой честный человек, изучив факты, придет к выводу, что гидроэлектростанцию, скорее всего, взорвали украинцы.

Он пояснил, что разрушение ГЭС ведет к «плохим» последствия для Украины, но еще больше вреда наносит России. Журналист напомнил, что Киев в декабре прошлого года рассматривал возможность уничтожения гидроэлектростанции.

О том, что Карлсон покинул телеканала Fox News, стало известно 24 апреля 2023 года. Сообщалось, что такое решение было обоюдным. Однако высказывались и предположения, что ведущего уволили из-за его позиции по Украине.